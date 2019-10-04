Нардепи залишаються недоторканними: з КПК вилучили норму про слідчі дії щодо парламентаріїв, - Юрчишин

Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Всі моменти, що стосуються скасування недоторканності з цього закону були вилучені на комітеті. Тобто "Слуги народу", зокрема і президент, обіцяючи суспільству скасувати депутатську недоторканність, скасували її на рівні Конституції і не скасували у всіх інших законах. Слідчий суддя, знаючи, що в Кримінально-процесуальному кодексі виписана окрема процедура, яка вимагає голосування в залі від початку слідчих дій щодо народного депутата навряд чи зможе йти проти закону, незважаючи на те, що зараз у Конституції такої вимоги вже немає. І тому, або буде затягувати, або не прийматиме рішення. У даному випадку ми після 1 січня і далі можемо залишатися недоторканними, тому що цю частину було із закону вилучено", - зазначив Юрчишин.

Він розповів, що було обіцяно, що "до січня, коли набере чинності закон про скасування недоторканності, має бути вироблено і прийнято закон, який би привів у відповідність всі інші закони, про Регламент, про статус народного депутата, Кримінально-процесуальний кодекс, щоб скасування недоторканності було повноцінним, а не тільки на папері".

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