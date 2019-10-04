Філатов вручив родинам п‘ятьох українських військових ключі від нових квартир

Чотири квартири – з-поміж тих, котрі мер обіцяв надати армійцям полку "Дніпро-1" у квітні 2019-го. Загалом за останні чотири роки місто придбало та передало 32 оселі дніпровцям, котрі цього потребують. Це — пільговики, бійці АТО/ООС, родини ліквідаторів Чорнобильської аварії, багатодітні сім’ї, родини загиблих поліцейських Ольги Макаренко та Артема Кутушева.









"Це було обіцяно мною. Це – те мале, що ми можемо зробити для вас за те, що ви зробили для нашої країни. Тож живіть довго та щасливо. Мерщій беріться за новосілля!" — сказав Борис Філатов.

Усі квартири придбали в рамках програми "Муніципальне житло". Нові власники попередньо оглядали свої оселі. Для родин із дітьми поруч є вся необхідна інфраструктура.

Ігор Кирильчатенко перебував на квартирному обліку за категорією "інвалід війни АТО". Чоловік працює у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Разом із дружиною Світланою, котра також є акторкою театру, пан Ігор виховує доньку та сина. Родина отримала трикімнатну квартиру по вул. Авіаційній.

Український військовий, а нині старший лейтенант поліції, Олександр Заїка разом із дружиною виховує трьох дітей. Cім’я отримала двокімнатну квартиру по вул. Молодогвардійській. Капітан поліції, учасник бойових дій Олександр Трикула отримав однокімнатну квартиру по вул. Орловській. Старшому лейтенанту поліції Владиславові Безпальку, котрий також має військовий досвід, вручили ордер на однокімнатну квартиру по вул. Чеботарьова.

У родині капітана поліції Руслана Янди та його дружини Альони зростає п’ятнадцятирічний син. Їм придбали двокімнатну квартиру по вул. Новоорлівській. Чоловік новим помешканням тішиться. Каже: після понад п‘ятнадцяти років життя в гуртожитку (у цьому ж районі), власна оселя для родини — чудовий подарунок.

"Чекали на квартиру з початку 2015 року. Враження хороші, нормальна квартира. Школа поруч є. Син задоволений, що в нього буде власна кімната. До кінця місяця, думаю, заїдемо", — розповів пан Руслан. Щоб отримати ключі від нової квартири, чоловіка навіть на кілька днів відпустили із зони проведення ООС.

Ще одну, п’яту, квартиру, яку мер обіцяв передати армійцям полку "Дніпро-1", підготують ближче до нового року, бо через народження дитини у сім’ї одного з претендентів на житло, йому підшукують просторішу оселю.

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