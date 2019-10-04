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04.10.19 17:09

НАЗК опублікує декларації військових прокурорів за весь період дії заходів безпеки

Національне агентство з питань запобігання корупції відкриє доступ до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру.

НАЗК опублікує декларації військових прокурорів за весь період дії заходів безпеки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що уповноважені особи НАЗК вже почали роботу щодо відкриття даних. Всі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в Реєстрі протягом наступного тижня.

"Згідно з роз’ясненням заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора Віктора Чумака, НАЗК розкриє декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 року по 4 жовтня 2019 року та не буде закривати їх надалі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня НАЗК відмовилося розсекречувати декларації військових прокурорів.

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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Мангул звернувся до заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Віктора Чумака з проханням уточнити період, на який поширюється скасування заходів безпеки щодо декларацій військових прокурорів.

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