Залучення прямих інвестицій залишається ключовим завданням України для прискорення економічного зростання, - засновник групи ICU Пасенюк

"На тлі змінюваного ландшафту міжнародних торгових відносин, наявності відносно великого набору інструментів для стимулювання зростання і відносно низької бази ВВП, країна може збільшити темпи зростання, зміцнити свої конкурентні позиції і зайняти нові ринкові ніші. При цьому для стимулювання сталого зростання державі потрібно посилити боротьбу за прямі іноземні інвестиції", – прокоментував засновник групи ICU Макар Пасенюк результати Українського Фінансового Форуму 2019.

У ICU відзначають, що глобальна економіка переживає зараз не найкращі часи – знижуються обсяги світової торгівлі, сповільнюється економічне зростання і погіршуються ділові очікування. Торгові конфлікти і Brexit підривають настрої інвесторів і пригнічують або переспрямовують капітальні вкладення. У відповідь – провідні центральні банки знижують ставки та збільшують покупки боргових інструментів. "В результаті, обсяг паперів, що торгуються з негативними ставками, ставить нові рекорди, зростає дефіцит високоприбуткових інструментів, і в гонитві за ними інвестори змушені нарощувати високоризикові активи та збільшувати свою присутність на граничних ринках та ринках, що розвиваються, через фінансові інструменти та прямі інвестиції", – каже Макар Пасенюк.

27 вересня на Українському Фінансовому Форумі, організованому ICU, іноземні інвестори підтвердили, що в таких умовах локальний борговий ринок України для них є досить привабливим: відносно високі ставки дохідності, зниження рівня боргу до ВВП до 56%, збереження хорошого потенціалу зростання у ВВП, в тому числі, завдяки низькій базі, та, як наслідок, високої чутливості до позитивних шоків. Як результат, уряду і корпоративним емітентам стали доступні великі обсяги зовнішнього фінансування за нижчими ставками.

Але небезпека в тому, каже Макар Пасенюк, що в протистоянні між глобальним економічним уповільненням (і його впливом на ціни сировинних ринків, від яких Україна як і раніше сильно залежна) та монетарним пом'якшенням центробанків, шальки терезів можуть схилитися на користь першого, що призведе до зниження темпів зростання та негативно вплине на приплив і вартість зовнішнього фінансування.

"Зараз українське економічне зростання відбувається в основному за рахунок споживання. Однак саме по собі споживання не зможе забезпечити стійку модель зростання протягом тривалого часу, особливо в умовах сповільнення світової економіки. Потрібні якісні і структурні зрушення, які може забезпечити залучення прямих іноземних інвестицій. Найбільш пріоритетними напрямками для ПІІ в Україні залишаються АПК, газовидобування, транспорт та інфраструктура", – зазначає Макар Пасенюк.

За даними ICU, аграрний сектор – це не тільки 10% ВВП і 40% експортної виручки України, а й база для подальшого розвитку переробної промисловості та сектору послуг. На думку Макара Пасенюка, запуск ринку землі в наступному році може дати поштовх припливу капіталу в сектор і суміжні галузі, зростання споживчого попиту і продуктивності праці. "Це може додати до темпів зростання ВВП в найближчий рік 2-4 процентних пункту", – каже він.

Газовидобування Макар Пасенюк вважає одним з головних питань національної безпеки: навіть з урахуванням зниження середніх цін на природний газ у цьому році на 35% в порівнянні з минулим, його імпорт може зажадати $ 2.7-3 млрд. Держкомпанії були неспроможні реалізувати амбітні цілі за обсягами видобутку, а частка приватного бізнесу залишається надто малою, щоб серйозно вплинути на ситуацію. В результаті видобуток газу з 2014 року зріс лише на 0.5 млрд куб.м на рік, а великі інвестиції в сектор так і не надійшли. Це говорить про те, що зниження фіскального тиску і дерегуляція галузі останніх двох-трьох років поки ще недостатні, щоб залучити великий капітал.

Розвиток транспортно-інфраструктурного сектору в ICU називають критичним не тільки для АПК і енергетики, а й для сектору послуг, який займає в українському ВВП лише близько 50% в порівнянні з середньосвітовим показником в 65% та міг би допомогти знизити залежність країни від сировинної кон'юнктури. "Вигідне розташування дозволяє Україні надалі розвивати послуги транзиту та транспортного хабу. Але поки держава залишається малоефективним монополістом в секторі, він буде стагнувати та гальмувати розвиток залежних від нього галузей. Як і раніше, гостро стоїть питання про надання більших можливостей в секторі для приватного бізнесу, а також для залучення зарубіжного приватного капіталу в державні компанії", – відзначає Макар Пасенюк.

Для того щоб ПІІ пішли в ці та інші сектори, Україна повинна сприйматися як послідовний і передбачуваний контрагент, підсумовують в ICU. Необхідно зміцнювати захист приватної власності, верховенство права, продовжувати впроваджувати прозорі і єдині ринкові правила гри.

Довідка.

Український Фінансовий Форум (Ukrainian Financial Forum) – одна з головних фінансових подій України. Форум був ініційований групою ICU в 2014 році і проводиться нею щорічно для пожвавлення економічної дискусії в Україні та залучення провідних світових фахівців до обговорення необхідних країні економічних змін.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році спеціалістами з ING група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням знаходяться активи у розмірі більше 500 млн доларів США. Нинішня стратегія ICU передбачає значні інвестиції у венчурні проекти та проблемний борг. Засновники ICU – Макар Пасенюк и Костянтин Стеценко