"Думаю, він продасть свої автомобілі і дасть державі кредит замість МВФ", - Арахамія відповів на слова Дубінського

Про це він заявив в кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".

"Пан Дубінський хоче профінансувати транш (МВФ. - ред.) за свій рахунок... Виглядає так, ніби так. У нього автопарк великий, я чув. Думаю, він продасть машини і дасть державі кредит замість МВФ, і все буде нормально... Я просто чекаю, коли він продасть свої автомобілі, і передасть це на спеціалізований рахунок держбюджету, і ми скажемо МВФ "до побачення!" - сказав Арахамія.

Дубінський прокоментував ці слова Арахамії.

"У принципі, тепер вам зрозумілий інтелектуальний рівень парламентської дискусії у фракції?" - написав нардеп у своєму Facebook.

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Пізніше він додав ще один пост на цю тему.

"Відмовитися від послуг МВФ ми зможемо відразу ж після того, як нові співробітники НАБУ, ГПУ, САП і т.д., повернуть усі вкрадені депутатами восьмого скликання і п'ятим президентом кошти в бюджет. Хоча я думаю, що за нинішніх підходів у роботі всіх цих абсолютно бездарних органів і "рівня" парламенту - ніхто нічим не ризикує", - написав він.

Нагадаємо, напередодні нардеп Олександр Дубінський заявив, що партію "Слуга народу" пора перейменувати на "Слуга МВФ".