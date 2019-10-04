"Мені цікаво, як зараз живе Дніпро. Адже ви все-таки прифронтовий регіон України", - Посол ФРН Фельдгузен на зустрічі з Філатовим

"Радий вітати на дніпровській землі, у нашому чудовому місті. Насамперед вітаю вас із Днем німецької єдності, котрий ви святкували напередодні. Ми раді, що німецька громада у Дніпрі має дуже активну позицію. Ми багато спілкуємося, є чимало спільних проєктів. Є багато можливостей, щоб підсилювати ділові та муніципальні стосунки", – зазначив Борис Філатов.

Так, однією із наймасштабніших спільних програм мерії та згаданої громади є QR-гід "німецьким" Дніпром. Маршрут включає 16 будівель міста, проєкти яких розробили німецькі архітектори. Додаток дозволяє зокрема самостійно пройтися Дніпром та дізнатися детальну історію цих об’єктів. Міська рада також має партнерство з експертами Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ).

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Зі свого боку пані посол висловила зацікавленість розвитком і змінами, котрі відбулися у Дніпрі за останні чотири роки.

"Дякую, що ми сьогодні можемо зустрітися. У нас новий консул пан Штефан Кайль. Загалом мені цікаво, як нині живе Дніпро. Адже ви все ж таки прифронтовий регіон України", – повідомила Анка Фельдгузен.