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04.10.19 19:48

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників. ФОТО

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалася створенням і продажем приладів для блокування роботи лічильників електроенергії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників 01

Злочинна група складалася з п'яти осіб на чолі з 34-річним організатором. Зловмисники створювали технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу систем постачання та обліку спожитої електроенергії. Кожен такий пристрій створювався під конкретну модель електролічильника. Надалі цей апаратний комплекс налаштовувався і використовувався для блокування роботи процесора електролічильника.

Для збуту цих пристроїв організатор створив окремий інтернет-сайт. Залежно від виду електролічильника, вартість кожного технічного засобу коливалася від 3 до 15 тис. гривень. Таким чином, останнім часом їм вдалося заробити понад мільйон гривень.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників 02

На території Запорізької та Дніпропетровської областей проведено більше 20 обшуків за місцем проживання учасників групи, у приміщеннях, де виготовляють шкідливі технічні засоби, а також у замовників таких пристроїв.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників 03

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження чи збут) КК України.

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Учасникам групи оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до п'яти років ув'язнення.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка торгувала приладами для блокування роботи електролічильників 04

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