Ложкін взяв участь в урочистому засіданні новообраного Кнесету. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у себе в Facebook.

"Це вже 22 скликання ізраїльського парламенту, і перше приведення Кнесету до присяги, на якому мені довелося побувати", - зазначив Ложкін.

Центральною темою виступів і президента Реувен Рівлін, і голови Кнесету Юлія Едельштейна, стала національна єдність. Ця тема сьогодні особливо актуальна для Ізраїлю - лише пів року тому парламент вперше в історії держави не зміг сформувати коаліцію у відведений термін. Кнесет було розпущено, відбулися нові вибори, нагадав Ложкін.

За його словами, після оголошення результатів виборів ізраїльтяни почали жартома готуватися до третіх виборів за рік. Справа в тому, що голоси розділилися між основними претендентами практично порівну, але жоден із них, за попередніми підрахунками, не зможе сформувати коаліцію без іншого. Минулого разу компромісу вони не знайшли. Чи зможуть знайти цього - дізнаємося найближчим часом, зазначив глава Єврейської конфедерації.

При цьому він процитував Юлія Едельштейна, який підкреслив, що саме національна роз'єднаність вже двічі приводила до розпаду незалежної єврейської держави. Коли євреї боролися із зовнішнім ворогом - вони мали сили розбивати імперії. Але як тільки починалася громадянська війна між самими євреями, все валилося як картковий будиночок.

"Ця тема близька не тільки ізраїльтянам. Історія України сповнена аналогічних прикладів: від Київської Русі до УНР. Впоратися з проблемою роз'єднаності, особливо перед обличчям зовнішньої агресії, нелегко. Але й Ізраїлю, й Україні, доведеться постаратися - адже від того, наскільки ми єдині, безпосередньо залежать шанси на виживання наших держав", - додав Ложкін.

Нагадаємо, раніше Ложкін розповів про те, як з кожним роком в Україні збільшується кількість людей, які виходять на Марш пам'яті євреїв, розстріляних у Бабиному Яру в 1941 році. Якщо в 2016 році на Марш вийшла лише одна людина, то в 2019-му - вже понад півтисячі осіб.

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