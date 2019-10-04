Ми спостерігаємо жорстку спробу нардепів перерозподілити фінансові потоки на тютюновому ринку, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі виданню Gazeta.ua професор Київського національного університету імені Шевченка Валерій Воротін.

Поправку підтримали члени комітету, голосування по законопроєкту заплановано на сьогодні.

"Ми спостерігаємо досить жорстку спробу народних депутатів перерозподілити фінансові потоки на ринку на користь одного-двох великих гравців оптово-роздрібного ринку. До речі, компанія одного з заступників голови даного комітету працює на даному ринку", - пояснив Воротін.

Видання зазначає, що згідно з поправкою, компанії-виробники повинні будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною не вище 80% від максимальної роздрібної ціни, а "оптовики" зможуть продавати сигарети роздрібним компаніям за ціною не вище 87% від неї. Експерт вважає, що такі зміни в законодавство можуть привести до інвестиційного скандалу.

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"Серед виробників тютюнової продукції - міжнародні компанії з британськими, американськими, швейцарськими, японськими коренями. Зараз їм по суті говорять, що їм потрібно працювати в збиток. Справа в тому, що на даний момент акцизи, ПДВ та інші податки складають близько 65% від ціни сигарет. Якщо сюди ще додати собівартість продукції, вартість виробництва, зарплати і т.п. - у 80% від МРЦ вкластися неможливо", - заявив професор.

Він припускає, що нововведення призведе до падіння легального виробництва і податкових надходжень.

"Серед виробників тютюнового ринку дана поправка може бути вигідна хіба що Львівській тютюновій фабриці, яка, як вона декларує, виробляє сигарили. Показово, що поправка стосується лише сигарет, для інших видів тютюнової продукції обмежень по вартості немає", - заявив він.

У разі прийняття поправки Радою ціни на сигарети можуть вирости на 7-10 грн. за пачку, а загальний обсяг переплати може становити до 300 млн грн. на рік.

"При цьому дані гроші підуть не до держбюджету, а в кишеню низки структур. Серед них учасники оптово-роздрібного ринку називають компанію "Т-Кіоск", близьку до народного депутата Андрія Холодова", - пише Gazeta.ua.