Скандального забудовника Микитася відпустили під заставу 5,5 млн гривень

Відпустити Микитася під заставу вирішив Вищий антикорупційний суд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.НЕТ". Рішення ухвалив суддя Сергій Мойсак.

Заставу Микитась зможе внести впродовж трьох днів.

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на арешті підозрюваного з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

Максим Микитась - бізнесмен, народний депутат восьмого скликання ("Воля народу"). Його підозрюють у махінаціях з квартирами, які мали отримати службовці Нацгвардії. За версією слідства, завдяки тому, що документи переписали на новобудову на околиці, компанія-забудовник заробила понад 81 млн гривень.

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