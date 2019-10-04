На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках операцій "Акциз-2019" і "Рубіж" на КПП "Нижні Ворота" у вантажному мікроавтобусі було виявлено 100 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України, призначених для незаконного переміщення через державний кордон України.





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За результатами проведеного огляду виявлені тютюнові вироби загальною орієнтовною вартістю 4 млн грн і автомобіль, яким продукцію перевозили, вартістю 650 тис. грн, вилучено.









Зараз вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.204 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених підакцизних товарів.