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04.10.19 19:54

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Закарпатській області спільно з працівниками Нацполіції запобігли незаконному "експорту" цигарок вартістю 4 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 01

В рамках операцій "Акциз-2019" і "Рубіж" на КПП "Нижні Ворота" у вантажному мікроавтобусі було виявлено 100 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України, призначених для незаконного переміщення через державний кордон України.

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 02
На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 03

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На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 04

За результатами проведеного огляду виявлені тютюнові вироби загальною орієнтовною вартістю 4 млн грн і автомобіль, яким продукцію перевозили, вартістю 650 тис. грн, вилучено.

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 05
На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 06

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 07
На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 08

Зараз вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.204 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених підакцизних товарів.

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