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04.10.19 20:49

Ворог 24 рази порушив перемир'я 4 жовтня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в порушення мінських угод, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Богданівка. Під час цього обстрілу озазнав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Ворог 24 рази порушив перемир'я 4 жовтня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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