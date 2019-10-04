Терористи з незаконного збройного формування "ДНР" "засудили" командира танка Пантюшенка до 18 років ув'язнення

Про "вирок" повідомила "генпрокуратура ДНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Новости Донбасса".

Пантюшенка звинуватили в підриві моста на дорозі Донецьк - Авдіївка.

Зазначається, що "вирок" набрав чинності.

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Командир танка 1-ї окремої танкової бригади з позивним "Броня" Богдан Пантюшенко перебуває в полоні бойовиків "ДНР" з 18 січня 2015 року. Він потрапив у полон під час операції біля села Спартак, що в районі Донецького аеропорту.

За словами дружини танкіста, перед обміном у грудні 2017 року ім'я Богдана Пантюшенка було викреслено зі списку "тією стороною без пояснення причин". Пізніше НЗФ "ДНР" знову відмовилися обміняти Пантюшенка.