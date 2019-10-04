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04.10.19 20:41

Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області зупинили незаконну діяльність низки АЗС і вилучили з незаконного обігу партію дизельного пального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн 01

Під час проведення операції "Акциз-2019" на території Львова та Львівської області було задокументовано незаконну діяльність низки АЗС, через які здійснювалася реалізація підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів без відповідних дозвільних документів.

Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн 02
Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн 03

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Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн 04

За результатами вжитих заходів припинено протиправну діяльність чотирьох АЗС та вилучено з незаконного обігу 44 тонни дизельного пального орієнтовною вартістю понад 1,3 млн грн. Крім того, описано і опечатано обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 400 тис. грн.

Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн 05
Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн 06

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Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн 07

Проти правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

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