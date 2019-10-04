"Гетманцев помиляється", - фінансовий директор "Метінвесту" Данкова про закон 1210, що збільшує податки для металургів

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова в інтерв'ю Обозревателю.

"Гетманцев або помиляється, бо не розбирається в предметі або просто хоче так говорити. Якщо брати ставку 8,8% (застосовується в Україні, - Ред.), то, наприклад, в Росії вона дорівнює 4,8%, в Казахстані 2,8%, в Південній Африці від 1% до 7%. При цьому, поняття "ставка" ні з чим не можна порівняти. Якщо апелювати більш правильними термінами - навантаження на галузь або податкові відрахування порівняно з комерційним прибутком - то зараз серед дев'яти великих залізорудовидобувних країн Україна перебуває посередині, на третьому місці з кінця", заявила Данкова.

Також експерт розповіла, що оподаткування нижче не тільки в Росії, а й у Китаї.

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"Краще йдуть справи у Росії (тобто вони вже вдвічі нижче оподатковуються, а вони наші конкуренти) і у Китаю. Тобто у тих країн, які видобувають руду, схожу на нашу. У них податкові відрахування нижчі", заявила Данкова.

Як відомо, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

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