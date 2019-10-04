35 російських найманців з угруповання "Вагнера" ​​загинули від авіаудару в Лівії, - The Times

Російські найманці загинули у вересні під час атаки сил визнаного ООН уряду в Тріполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times. Але відомо про це стало тільки зараз.

Лівійські військові показали відео розбитих позицій, на якому видно особисті речі російських найманців. Серед них банківська картка на ім'я Вадима Бекшенєва. Він командував загоном "Вагнера". Бійців, поранених у результаті лівійського удару, відвезли в Росію. Серед них і Олександр Кузнєцов, якого Путін особисто нагородив у Кремлі в 2016 році, стверджує The Times.

За даними видання, росіяни підтримують у Лівії самопроголошеного маршала Халіфі Хафтара, який за часів режиму Муаммара Каддафі був військовим генералом. Джерело в уряді Великої Британії повідомило, що в Лівії перебувають сотні російських найманців, які забезпечують Хафтара артилерією, безпілотниками і логістичними можливостями.

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Росія заперечує будь-яке своє військове втручання в події в Лівії. Але загиблі на території цієї країни росіяни були бійцями групи "Вагнер", яку контролює заможний російський бізнесмен Євген Пригожин. Його також називають "особистим кухарем Володимира Путіна" через контракти з Кремлем щодо забезпечення харчування.

Видання пише, що російські найманці воюють на боці Хафтара, тому що той пообіцяв Кремлю контроль над лівійською нафтою, а також іншими природними ресурсами в обмін на підтримку. The Times також нагадує, що найманці з групи "Вагнера" брали участь у війні проти України, а також у російській операції на території Сирії. Кремль використовує їх у своїх військових авантюрах, щоб можна було все заперечувати і зменшити кількість офіційних жертв.