За останні 2 тижні надійшло понад 1,7 тис. звернень про корупцію, іноді скаржаться на життєві обставини і сусідів, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Понад 960 повідомлень надійшли телефоном, більш ніж 360 - на електронну пошту і понад 370 - поштою (на папері).

Зазначається, що всі звернення належним чином зареєстрували, їм буде дана правова оцінка та направлено відповіді заявникам.

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"На що скаржаться? Неналежне досудове розслідування, реалізація соціальних, трудових прав та законних інтересів, порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства, порушення законодавства при примусовому виконанні судових рішень, питання, пов'язані з незгодою з судовими рішеннями і порушенням норм матеріального та процесуального права при їх ухваленні", - розповіли в НАБУ.

У НАБУ зазначили, що бувають випадки, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, але скаржаться на життєві обставини і сусідів.

У НАБУ підкреслили, що розслідування проводитиметься тільки за фактами, підслідним Бюро - злочини вчинені високопосадовцями, або якщо місцевій громаді чи інтересам держави завдано збитків на суму понад 960 тис. грн.

"Що стосується інших звернень, їх направлять в інші органи для розгляду в межах компетенції. Навіть за таких обставин НАБУ проінформує заявника про цей факт і повідомить, з яким органом варто надалі тримати зв'язок", - підкреслили в Бюро.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ: "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте".