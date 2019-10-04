Окупанти планують побудувати в Криму новий радар системи попередження про ракетний напад

Про це повідомив заступник командувача Космічними військами РФ Ігор Морозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Будуються станції під Мурманськом і Воркутою. Термін готовності - 2022 рік. Ще одна потужна РЛС буде побудована в Севастополі в 2024 році", - сказав Морозов.

За даними Інтерфаксу будівництво РЛС планується почати в районі Севастополя в 2019 році, на місці дислокації РЛС "Дніпро".

РЛС "Воронеж-М" - російська надгоризонтна радіолокаційна станція системи попередження про ракетний напад. Радар здатний виявляти космічні та аеродинамічні об'єкти, зокрема балістичні та крилаті ракети.

Читайте також: Для нас залишаються викликом російські повітряно-космічні сили. Пропозиція створити єдину систему ППО від Балтійського до Чорного моря залишилася без відповіді партнерів, - Турчинов