Терористи навіть фізично не зможуть виконати умови розведення, все це буде тільки за рахунок української сторони, - Білецький

Про це заявив в ефірі програми "Шустер Live" лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви подивитеся на карту так званих "ЛДНР", ви побачите, що українські війська стоять у передмісті Горлівки. Я її бачив 20 днів тому з дистанції 800 метрів. Українські війська стоять у передмісті Донецька - в Трудівському, у Мар'їнці, тощо. Українські війська стоять у передмісті Луганська", - пояснив він.

За словами лідера "Національного корпусу", є 3 варіанти розведення військ - на 5, на 10 і на 30 км в обидва боки.

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"Та сторона, якщо вона відійде на 5 км - вона здає Горлівку. Вона здає половину Луганська, вона здає половину Донецька. Якщо вони йдуть на 10 км, вони повністю здають міста, де є десь під 70% населення так званих "ЛДНР". Фактично це кінець війни", - підкреслив Білецький.

Політик припускає, що терористи у жодному разі не підуть на виконання обіцянок про розведення сил.

"Це робитиметься виключно за рахунок України. І воно буде спочатку на 3 км, потім на 5, на 10, на 30, а далі треба буде виконувати і проросійську норму, і відійдемо на всі 60. Це - катастрофічна ситуація, тому що Росія жодного разу не виконала нічого стосовно країни, яка стала жертвою її агресії ... Вони ніколи не дотримувалися жодних обіцянок. І це буде раніше чи пізніше військова катастрофа", - припустив Білецький.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що процес розведення військ в Петровському і Золотому на Луганщині може початися при дотриманні режиму припинення вогню впродовж семи днів.

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