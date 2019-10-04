"Трансфер" 15 тис. дол. з особи, - СБУ на Закарпатті блокувало канал переправлення мігрантів в ЄС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Незаконний "трансфер" на кордоні організували двоє мешканців Закарпаття, киянин і громадянин Молдови. Вартість своїх послуг для нелегальних мігрантів зловмисники оцінювали в 10-15 тисяч доларів з особи.

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи в одному з міст Закарпатської області під час спроби переправити групу нелегальних мігрантів через державний кордон України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам провадження підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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