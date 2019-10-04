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04.10.19 23:59

"Трансфер" 15 тис. дол. з особи, - СБУ на Закарпатті блокувало канал переправлення мігрантів в ЄС. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке нелегально переправляло до Європейського Союзу мігрантів із Центральної Азії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Трансфер 15 тис. дол. з особи, - СБУ на Закарпатті блокувало канал переправлення мігрантів в ЄС 01

Незаконний "трансфер" на кордоні організували двоє мешканців Закарпаття, киянин і громадянин Молдови. Вартість своїх послуг для нелегальних мігрантів зловмисники оцінювали в 10-15 тисяч доларів з особи.

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи в одному з міст Закарпатської області під час спроби переправити групу нелегальних мігрантів через державний кордон України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам провадження підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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