Мені пропонували посаду посла в США, - Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "BBC Україна", яке вийшло 3 жовтня,
За його словами, така можливість "обговорювалася" до скандалу з публікацією стенограми розмови президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського після заяв про можливий тиск Трампа на Зеленського та ініційовану процедуру імпічменту американського президента.
Данилюк заявив, що відмовився від цієї посади.
"[Чому?] Це вже інша розмова. Для мене важливо те, де я буду ефективний", - заявив він.