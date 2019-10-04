Різке підвищення плати за ренту за законопроєктом 1210 знизить конкурентоспроможність України у світі, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.

"За нашою оцінкою, при високих цінах на руду і прийнятті законопроєкту №1210, загальне податкове навантаження на компанії, що видобувають залізну руду в Україні буде вище, ніж у 5 з 9 обраних країн (ПАР, Китай, Канада, Казахстан і Росія), а податкове навантаження за рахунок рентної плати стане найвищим серед країн-конкурентів.

Звичайно, компанії як мінімум у цих же 5 країнах будуть більш конкурентоспроможними, ніж українські видобувні підприємства за рахунок тільки одного податкового навантаження. І це ми не враховували ще інші важливі чинники - такі, як, наприклад, якість руди (в Україні вона є в середньому досить низька) і близькість до ринків збуту (перший ринок у світі - Китай, до якого з України далеко). При такому зниженні конкурентоспроможності України наша країна стане менш приваблива для інвесторів у галузі.

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Крім того, дедалі наполегливішими стають розмови про майбутню економічну кризу, яка почнеться вже через рік-два. Рейтингові агентства очікують падіння цін на залізну руду в майбутньому (наприклад, експерти Fitch говорили про падіння з теперішніх 94 дол. за тонну до 57 дол. за тонну до 2023 року). Це важливо, оскільки при падінні цін на руду для українських компаній податкове навантаження з певного моменту, навпаки, починає рости (через особливий механізм "більше з" при розрахунку бази оподаткування)", - зазначив Власов.