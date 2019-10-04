"Не допустити відведення ЗСУ з позицій", - депутати міськради Кропивницького виступили проти "формули Штайнмаєра"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий ресурс Гречка.

Депутати міськради Кропивницького звернуться до Президента України і Верховної Ради щодо ситуації із погодженням тексту "формули Штайнмаєра". Звернення розглядали три години.

Нагадаємо, вчора громадські активісти попросили міського голову Андрія Райковича скликати позачергову сесію, аби депутати висловили свою позицію щодо ситуації, що склалась.

"Від імені військових хочу вас запевнити, що немає людей, які більше хочуть миру ніж ті, хто пройшов горнило війни. Але питання, яким коштом", - звернувся до депутатів представник учасників АТО Андрій Бойко.

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Активіст Ігор Козуб звернув увагу на те, як представники терористів із окупованих територій оцінили підписання документу та заявили про те, що не планують віддавати Україні контроль над кордоном.

"Ми поза політикою, але ми дуже просимо, хай не здадуть нашу країну і нас", - виступила від імені кропивницьких спецпризначенців волонтерка Тетяна Бородіна.

У зверненні депутати просять не надавати особливого статусу окупованим територіям та не влаштовувати амністії для тих, хто брав участь у бойових діях з боку терористів і проводити вибори лише після повної деокупації.

Депутат Володимир Смірнов запропонував провести рейтингове голосування між двома проєктами.

Депутати Демченко, Краснокутський і Шамардіна запропонували зробити перерву і узгодити новий текст звернення з активістами.

Спершу на сесії планували розглядати проєкт звернення підготований депутатом Сергієм Капітоновим. Проте депутатка Валентина Яремчук у свою чергу запропонувала свій проєкт звернення.

Згодом та ж депутатка Яремчук запропонувала створити робочу групу і прийняти компромісне звернення.

"Я сьогодні був у полку, говорив з керівництвом, з офіцерами. Я подумав, невже в когось підніметься рука їх зрадити. Тому, коли на кону держава ми повинні виважено і дуже мудро висловлювати свої позиції",- заявив Андрій Райкович.

Секретар Андрій Табалов запропонував прийняти за основу звернення депутата Капітонова, а далі голосувати звернення по пунктах.

"Якщо ми хочемо проголосувати звернення, то треба це робити зараз. Без будь-яких робочих груп. Нас тут небагато. Всього 26. Кожен має право і повинен висловитись. Думаю, це варто робити зараз, у сесійній залі і без перерви. Якщо проаналізувати текст обох звернень, то вважаю, що треба взяти за основу звернення фракції "Свободи", бо текст преамбули як в першому, так і в другому зверненні подібні. А потім є лише декілька пунктів, що відрізняються", - сказав Табалов.

Після перерви громадський активіст Дмитро Завражний зачитав звернення, яке підтримали депутати.

- Ми депутати міської ради міста Кропивницького рішуче застерігаємо від спроб використання так званої формули Штайнмаєра, що може призвести до втрати державності та територіальної цілісності країни. Закликаємо припинити практику прийняття доленосних для держави рішень без урахування думки суспільства. Закликаємо керівництво держави та провідних політичних сил організувати круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на Сході України та подальшої долі тимчасово окупованих територій. Враховуючи вищевикладене від громади Кропивницького закликаємо всі патріотичні сили представлені у ВР та Президента :

- Заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити продовження дій закону про особливий статус Донбасу без широкого обговорення в інститутах громадянського суспільства.

- Не допустити проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях до моменту повного виведення російських окупаційних військ з території України, роззброєння незаконних збройних формувань. Відновлення контролю за кордоном України, прикордонною службою. Забезпечення перехідного періоду терміном не менше року для відновлення інститутів державної влади та повноцінної роботи українських ЗМІ.

- Не допустити відведення ЗСУ з позицій.