Найбільші податки серед конкурентів: в PwC назвали наслідки від законопроєкту 1210, який збільшує податки на металургію

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав партнер, керівник практики податкових та юридичних послуг PwC Україна В'ячеслав Власов у своєму блозі для РБК-Україна.

За його словами, підвищення ренти на видобуток залізної руди, може зробити податкове навантаження в Україні найвищим серед конкурентів.

Зокрема, за оцінкою PwC, при високих цінах на руду і прийнятті законопроєкту №1210, загальне податкове навантаження на залізовидобувні компанії в Україні буде вище, ніж в 5 з 9 обраних країн (ПАР, Китай, Канада, Казахстан і Росія), а податкове навантаження за рахунок рентної плати стане найвищим серед країн-конкурентів.

Більш того, за словами експерта, варто також враховувати й інші важливі чинники – такі, як, наприклад, якість руди (в Україні вона є в середньому досить низькою) і близькість до ринків збуту (перший ринок у світі – Китай, до якого з України далеко). При такому зниженні конкурентоспроможності України, наша країна стане менш привабливою для інвесторів в галузі.

"Крім того, все більш наполегливими стають розмови про майбутню економічну кризу, яка почнеться вже через рік-два. Рейтингові агентства очікують падіння цін на залізну руду в майбутньому (наприклад, експерти Fitch говорили про падіння з поточних 94 дол. за тонну до 57 дол за тонну до 2023 року). Це важливо, оскільки при падінні цін на руду для українських компаній податкове навантаження з певного моменту, навпаки, починає зростати (через особливий механізм "більше з" при розрахунку бази оподаткування)", - написав Власов.

За його словами, якщо ціни будуть істотно падати при прийнятому в поточному вигляді законопроекті №1210, загальне податкове навантаження видобувних компаній в Україні швидко випередить аналогічний показник в інших порівнянних країнах і стане "впевненим" лідером. І навіть поточна відносно низька ставка податку на прибуток не зможе нівелювати цей ефект.

Як відомо, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.