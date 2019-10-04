Двох постраждалих у катастрофі Ан-12 біля Львова перевели до травматологічного відділення, третій залишається в реанімації, - Садовий

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Щодо постраждалих, зараз у лікарні. Андрія Корякіна і Олега Шахова перевели до травматологічного відділення, стан середньої тяжкості. Андрій Амелькін перебуває в реанімації, стан важкий", - зазначив Садовий.

"Наші лікарі роблять все можливе, щоб із ними все було в порядку", - підсумував Садовий.

Як повідомлялося, внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 на ґрунт поблизу аеропорту "Львів" загинуло п'ятеро осіб, троє постраждали. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до медичних закладів Львова; серед них - пілоти літака.

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У зв'язку з подією злітно-посадкова смуга аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці закривалася на зліт/посадку. Поновлення роботи аеропорту було оголошено на 10:00.

Транспортний Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку на ґрунт на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці, перед тим зникнувши з радарів. На борту було вісім осіб, з них сім членів екіпажу і один чоловік, який супроводжував вантаж. Літак здійснював чартерний вантажний рейс №UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) - Стамбул (Туреччина) і мав здійснити посадку в аеропорту "Львів" на дозаправку. У ЗМІ повідомляють, що термін експлуатації літака - 51 рік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака біля Львова за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.