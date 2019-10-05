Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.10.19 08:51

Зараз слово за Путіним, - Більдт. ВIДЕО

Колишній міністр закордонних справ Карл Більдт стверджує, що Європа і надалі продовжить підтримувати Україну.

Зараз слово за Путіним, - Більдт. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода Слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Під час дискусії журналіст Дмитро Гордон припустив, що Європа вже втомилася від української повістки, і нам слід розраховувати на самих себе. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко з ним погодився. Але ексглава МЗС Швеції запевнив, що це не так.

"Європа не втомилася від України, вона  продовжуватиме підтримувати Україну. А зараз м'яч на боці Москви. Україна зробила свій крок, а зараз слово за Путіним", - сказав Більдт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС затвердив правила видачі віз для жителів окупованого Донбасу, зокрема з російськими паспортами

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100