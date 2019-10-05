Один український воїн загинув, ще двох поранено, найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"4 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Богданівка. Під час цього обстрілу зазнав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.



"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 18 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; чотири рази неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Новогнатівки – з автоматичних гранатометів; двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; в районі Богданівки – з автоматичного гранатомета; поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; чотири рази неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомета; в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;

неподалік Кримського – з озброєння БМП та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Золотого – з ручних протитанкових гранатометів.



Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще два військовослужбовці мають поранення різного ступеня важкості.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Гнутового – зі стрілецької зброї;поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил

неподалік Золотого – з міномета калібру 82 мм", - підсумували в штабі ООС.

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