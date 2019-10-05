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05.10.19 09:45

Сьогодні в центрі Києва перекриють рух через марафон. СХЕМА

У перші вихідні жовтня, 5-6 жовтня, з 08:00 до 18:10 у столиці відбудеться "10-й Київський міжнародний марафон" ("10th Wizz Air Kyiv City Marathon").

Сьогодні в центрі Києва перекриють рух через марафон. СХЕМА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, у зв'язку з цією подією розпорядженням КМДА передбачено заборону руху всіх видів транспорту під час монтажу і демонтажу сценічних конструкцій.

Зокрема, заборона буде діяти:

У суботу, 5 жовтня, на території комплексу ВДНГ відбудеться спортивне свято для всієї родини Sport Family Weekend. Під час свята відбудуться дитячі забіги на 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Також цього дня відбудеться сімейний забіг Family Walk на 1000 м, у якому зможуть взяти участь усі члени родини без жодних вікових обмежень.

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Одночасно із цим 5 жовтня з 13:00 до 18:10 відбудуться забіги на дистанції 4,2 км та 10 км за маршрутами:

Сьогодні в центрі Києва перекриють рух через марафон 01

Дистанції марафону (42,195 км) та півмарафону (21,0975 км) бігуни долатимуть наступного дня, 6 жовтня із 08:00 до 16:00 за маршрутами:

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Любителі командної роботи у цей день зможуть взяти участь в естафетах 3х10+1х12 км та 2х21,0975 км. Марафонці та учасники естафет цього року долатимуть нову, більш швидкісну трасу: порівняно з минулим роком набір висоти на маршруті зменшився на 199 м. Wizz Air Kyiv City Marathon присвоєно найвищу відмітку (5 зірок) у рейтингу пробігів на шосе Європейської легкоатлетичної асоціації.

Усі учасники забігу Rexona Mini Marathon 4,2 км, який відбудеться у рамках ювілейного 10-го Wizz Air Kyiv City Marathon 5 жовтня, долучаться до благодійності. Частина коштів від кожної реєстрації перераховуватиметься на допомогу онкохворим дітям у рамках нового благодійного проекту KIND Challenge, який ставить на меті зібрати 3 млн гривень для онкохворих дітей до кінця 2019 року. Зібрані кошти надходять на рахунок благодійного фонду "Таблеточки" і будуть витрачені на ліки для онкохворих, обладнання для онковідділень, амбулаторні квартири та психологічну допомогу.

Крім того, вже другий рік поспіль у рамках Wizz Air Kyiv City Marathon, який організовується компанією Run Ukraine, відбудеться забіг для ветеранів АТО/ООС, військових та волонтерів "Ветеранська десятка". Участь у забігу зможуть взяти підрозділи діючих військових ЗСУ, Національної гвардії України, СБУ, МВС, курсанти військових училищ та ліцеїв, ветерани війни, родини загиблих учасників бойових дій, громадські об’єднання ветеранів АТО, добровольчих формувань та волонтерів.

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