Сьогодні в центрі Києва перекриють рух через марафон. СХЕМА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, у зв'язку з цією подією розпорядженням КМДА передбачено заборону руху всіх видів транспорту під час монтажу і демонтажу сценічних конструкцій.

Зокрема, заборона буде діяти:

із 21:00 4 жовтня до 08:00 6 жовтня – на проїзді Володимирському (від вулиці Володимирської до вулиць Великої Житомирської, Михайлівської), площі Михайлівській (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Трьохсвятительської), площі Софійській (від вулиці Володимирської), вулиці Малій Житомирській (від провулку Михайлівського), вулиці Алли Тарасової (від провулку Михайлівського);

із 05:00 5 жовтня до 08:00 6 жовтня, із 16:00 до 22:00 6 жовтня – на вулиці Трьохсвятительській (від вулиці Хрещатик), вулиці Володимирській (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської).

У суботу, 5 жовтня, на території комплексу ВДНГ відбудеться спортивне свято для всієї родини Sport Family Weekend. Під час свята відбудуться дитячі забіги на 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Також цього дня відбудеться сімейний забіг Family Walk на 1000 м, у якому зможуть взяти участь усі члени родини без жодних вікових обмежень.

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Одночасно із цим 5 жовтня з 13:00 до 18:10 відбудуться забіги на дистанції 4,2 км та 10 км за маршрутами:

(на 4,2 км) Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Хрещатик – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд;

(на 10 км) Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Велика Васильківська – вулиця Велика Васильківська, 111/113 – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Хрещатик – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд.

Дистанції марафону (42,195 км) та півмарафону (21,0975 км) бігуни долатимуть наступного дня, 6 жовтня із 08:00 до 16:00 за маршрутами:

(на 21 км) Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Хрещатик – Музейний провулок – вулиця Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – вулиця Запечерна – вулиця Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – бульвар Дружби народів – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд;

(на 42 км 195 м) Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Льва Толстого – вулиця Жилянська – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – вулиця Запечерна – вулиця Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – бульвар Дружби народів – міст Патона – проспект Соборності – вулиця Євгена Сверстюка – міст через Русанівський канал – вулиця Ентузіастів – Русанівська набережна – міст Патона – бульвар Дружби народів – Набережне шосе – Парковий міст – вулиця Труханівська – Труханів острів – Північний міст – проспект Степана Бандери – проспект Героїв Сталінграда – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд.

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Любителі командної роботи у цей день зможуть взяти участь в естафетах 3х10+1х12 км та 2х21,0975 км. Марафонці та учасники естафет цього року долатимуть нову, більш швидкісну трасу: порівняно з минулим роком набір висоти на маршруті зменшився на 199 м. Wizz Air Kyiv City Marathon присвоєно найвищу відмітку (5 зірок) у рейтингу пробігів на шосе Європейської легкоатлетичної асоціації.

Усі учасники забігу Rexona Mini Marathon 4,2 км, який відбудеться у рамках ювілейного 10-го Wizz Air Kyiv City Marathon 5 жовтня, долучаться до благодійності. Частина коштів від кожної реєстрації перераховуватиметься на допомогу онкохворим дітям у рамках нового благодійного проекту KIND Challenge, який ставить на меті зібрати 3 млн гривень для онкохворих дітей до кінця 2019 року. Зібрані кошти надходять на рахунок благодійного фонду "Таблеточки" і будуть витрачені на ліки для онкохворих, обладнання для онковідділень, амбулаторні квартири та психологічну допомогу.

Крім того, вже другий рік поспіль у рамках Wizz Air Kyiv City Marathon, який організовується компанією Run Ukraine, відбудеться забіг для ветеранів АТО/ООС, військових та волонтерів "Ветеранська десятка". Участь у забігу зможуть взяти підрозділи діючих військових ЗСУ, Національної гвардії України, СБУ, МВС, курсанти військових училищ та ліцеїв, ветерани війни, родини загиблих учасників бойових дій, громадські об’єднання ветеранів АТО, добровольчих формувань та волонтерів.