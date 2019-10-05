Назаров запропонував столичній владі залучати IT-фахівців до вирішення проблем із трафіком

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Юрій Назаров, який був одним з журі конкурсу. До його складу також увійшли інші представники міської влади Києва, ініціативи Kyiv Smart City і компанії Uber.

За словами Назарова, ідеї і новації учасників цього змагання дозволяють вдосконалити міську транспортну систему.

"Я радий, що українське IT-співтовариство, яке входить до числа найсильніших у світі, бере участь в розвитку розумних транспортних рішень. Ця сфера - одна з пріоритетних для столиці, тому ми охоче розглянемо ідеї учасників хакатонів і будемо раді ініціативам розробників, які допоможуть нам зробити систему міського транспорту більш досконалою", - розповів Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук запропонував IT-індустрії заснувати Фонд розвитку людського капіталу: "Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь зростала швидше"

Зауважимо, що саме змагання тривало близько 30 годин. За цей час IT-фахівці, дизайнери та інші фахівці розробляли технологічні рішення на основі даних про трафік, які були надані представниками Uber. Проекти команд оцінювали за такими критеріями: доцільність, технологічність, повнота і сумісність з наявним рішенням, дизайн рішень, презентація проєкту. У підсумку, переможцем стала команда №5 (Олексій Дубок, Владислав Ткачук, Андрій Зеленецький, Анна Кузьменко, Артем Кузьменко), яка представила проєкт пошуку оптимальних координат для місця проживання, грунтуючись на даних про регулярні пересування громадянина (офіс, школа, лікарня тощо).

Нагородження переможців відбулося на головній сцені Kyiv Smart City Forum 2019.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський. ВIДЕО