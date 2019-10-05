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05.10.19 12:25

Глава митної служби Нефьодов прокоментував статтю головного редактора Цензор.НЕТ про митні платежі. ТАБЛИЦЯ

Оподатковуваний імпорт у доларах за 9 місяців виріс на 3,21%, а збори зросли на 7,55%.

Глава митної служби Нефьодов прокоментував статтю головного редактора Цензор.НЕТ про митні платежі. ТАБЛИЦЯ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук пише глава Державної митної служби Максим Нефьодов, реагуючи на статтю Юрія Бутусова "До чиєї кишені падають митні платежі?

"Юрію Бутусов, і щодо надходжень ви помиляєтесь із аналізом - люди, на яких ви послались, не дуже тямлять в митній статистиці.
Оподатковуваний імпорт в долларах за 9 міс зріс на 3.21%, а сбори зросли на 7.55%
Звісно, в гривні - падіння, курс заклали ж 28.4 на рік, а маємо що маємо. Плюс ще Нафтогаз, пільги по зеленій енергетиці і російське ембарго. Без цього ми б зараз йшли із перевиконанням плану. Звісно, це не означає, що митниця поборола контрабанду, просто пояснюю, що митниця не стала працювати гірше", - написав він.

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Глава митної служби Нефьодов прокоментував статтю головного редактора Цензор.НЕТ про митні платежі 01

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