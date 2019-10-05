Економіст Вернівський - Милованову: "Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! У Норвегії 60% ВВП створюється державою". ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в фейсбуці радник Голови Федерації роботодавців України з економічних питань Павло Вернівський, коментуючи недавній пост міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.

"Тут Милованов знову відзначився. Опублікував приголомшливу статистику. Виявляється, що в США всього 3 держкомпанії, а в Канаді жодної. А у нас аж 3600. Хоча він промовчав, що ці кілька тис. дають всього 8% нашого ВВП.

Передайте плз цьому діячеві, що в Канаді держкомпанії називаються "Crown corporation" та їх там 49 штук!!!

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І в США не 3, а набагато більше. У них є навіть державна залізнична компанія Amtrak !!! А в Великій Британії після приватизації державі довелося збільшити субсидії на жд тільки тому, що приватний бізнес не надто поспішав інвестувати в капітальні інвестиції, що привело до низки великих аварій. Це до того, що УЗ збираються приватизувати!

І мені цікаво, чому Милованов мовчить про Норвегію, де 60% ВВП створюється державою? Або Сінгапурі, де не менше 30% ВВП створюється державою? Це хіба бідні країни?

Або в Німеччині, де понад 15 тис. держкомпаній або 11% ВВП? Або Швеції, де 2,5 тис., або 10% ВВП?

Або може він не знає, що 20% списку Форчун 500 це держкомпанії? А 3 з них у топ-5 найбільших компаній світу !! І левова частка цих компаній з'явилася завдяки економічному зростанню Китаю!!!

Все це я веду до того, що може вистачити штовхати дохлу коняку? Кінь здох - злізь з нього. Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! Тим паче дивно, коли так говорять ті, хто самі особисто на неї працюють".

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