ЦВК зареєструвала нардепом від "Слуги народу" Копиленка замість Коваленко, що перейшла на роботу в ОП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Верховна Рада України Постановою від 10 вересня 2019 року достроково припинила повноваження народного депутата України Коваленко А.М., обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Відтак, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Копиленка Олександра Любимовича, 1961 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 135.

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Нагадуємо, 4 серпня народний депутат від СН Анна Коваленко була призначена заступником глави Офісу Президента.