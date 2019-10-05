Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 5 прицільних обстрілів, поранено 1 військовослужбовця, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокреса, після 04.30 ранку на ділянці розведення сил та засобів поблизу н.п. Золоте, наші воїни зафіксували розриви 4-х ворожих мін калібру 82 мм.

З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели збройні провокації в районах н.п. Хутір Вільний та Старогнатівка, з АГС — поблизу Новогнатівки, та зі стрілецької зброї — по захисниках Гнутового.

За наявної інформацією, від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один захисник України. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя.

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