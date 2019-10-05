Навесні хочемо масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори, - Корнієнко

Про це заявив перший заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори. Насамперед, успіх в тому, що ми змогли завести у Верховну Раду абсолютно нових людей", - сказав він.

"Хочемо щось подібне зробити на місцевих виборах – максимально відкрити двері і ліфти для нових людей, зокрема шляхом підвищення престижності бути місцевим депутатом, підвищення престижності бути старостою", - пояснив він.

За словами політика, наразі у партії тривають дискусії про підхід до формування списків кандидатів "Слуги народу" на місцевих виборах.

Корнієнко також зазначив, що через вибори, які стануть наступним етапом після укрупнення громад, "необхідно привести оновлений політичний клас на місцевому рівні".

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