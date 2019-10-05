Депутати Хмельницької облради закликали Зеленського і Раду не допустити реалізації "формули Штайнмаєра": "Вважаємо це відвертою капітуляцією"

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення сьогодні одноголосно ухвалили 44 депутати облради на позачерговій сесії.

"Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра", за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу.

Вважаємо це відвертою капітуляцією, тому що, відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", московським окупантам і їхнім прибічникам-терористам гарантується амністія; узаконюється режим сприяння для російської мови і знищення української мови; надається імунітет депутатам, "обраним" під контролем терористів", - йдеться в зверненні.

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Крім того, депутати облради заявили, що проводити вибори в органи місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях необхідно тільки після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортізаціі всього населення.

Окремо депутати вважають, що варто "запровадити реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.

"Введення в дію закону про особливий статус Донбасу - це однозначний сигнал всім антиукраїнським силам в інших областях, що зброєю можна домогтися для себе "особливого статусу" і диктувати Україні свою волю. Це однозначний сигнал світу, що про долю України потрібно говорити з Москвою, а не з Києвом. Це прямий шлях до остаточної дезінтеграції України, це продовження війни на покоління і покоління з метою знищення нашої держави", - переконані депутати Хмельницької облради.

Позачергова сесія Хмельницької облради відбулася з ініціативи групи депутатів, представників ветеранських та громадських організацій.