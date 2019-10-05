В Ізмаїлі розпочато розгортання загону Морської охорони, - Держприкордонслужба

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Корабельно-катерний склад Ізмаїльського загону Морської охорони складатиметься з бойових одиниць різних проектів, що максимально ефективно забезпечуватимуть виконання завдань з охорони державного кордону на річковій ділянці та в частині Чорного моря, які входитимуть у зону відповідальності загону", - сказано в повідомленні.

Ізмаїльський загін морської охорони почне повноцінно функціонувати найближчим часом, його командиром призначений капітан 1 рангу Олег Шикша.

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Розгортання загону Морської охорони на Дунаї - це відродження традицій, зазначають в Держприкордонслужбі. У лютому 1996 року на базі бригади річкових кораблів ВМС України була сформована Ізмаїльська окрема бригада прикордонних сторожових кораблів (БРСКР). На початку двохтисячних Ізмаїльська БРСКР була розформована. Її кораблі і катери увійшли до складу Одеського загону морської охорони.

Потім, враховуючи особливості та специфіку охорони південних рубежів України на річці Дунай, був створений Ізмаїльський загін Морської охорони, який існував до 2011 року. В рамках однієї з реформ служби Ізмаїльський загін Морської охорони було розформовано. У 2019 Кабінет Міністрів своїм розпорядженням утворив Ізмаїльський загін Морської охорони Державної прикордонної служби України.