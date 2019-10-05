Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.10.19 16:06

Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про готовність влади відновити залізничне сполучення з окупованим Донбасом.

Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів під час обговорення відновлення моста в Станиці Луганській у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Пристайко, зокрема, запевнив, що за місяць-півтора мостом будуть їздити автомобілі. Пізніше з'являться інші мости і нові перехідні пункти.

"Можливо, з'явиться залізничне сполучення, щоб люди могли комфортно переїжджати з одного боку лінії розмежування на іншу", - сказав він.

Наразі частина залізничних доріг, із якими сполучення зупинили в 2014 році через бойові дії, контролюються терористами ОРДЛО.

Читайте також: "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100