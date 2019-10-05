Ворог від початку доби 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

Також наголошується, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил неподалік від Гнутового (зі стрілецької зброї), Новогнатівки (з автоматичного гранатомета), Старогнатівки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) та Павлополя (з автоматичної гранатомета).

Читайте також: Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації та її найманці відкривали вогонь поблизу Золотого (з міномета калібру 82 мм), хутора Вільний (із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), Південного (з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї), Майорська (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і двічі - неподалік від Луганського (з гранатометів різних систем).

"Упродовж поточної доби унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Дивіться також: 4 жовтня у зоні ООС на Донбасі через обстріл терористів загинув старший солдат розвідроти 1-ї окремої танкової бригади Олег Ремінний. ФОТО