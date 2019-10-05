Бійця 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув на Донбасі, проведуть в останню путь на Черкащині

Про це пише Цензор.НЕТ.

Олег Ремінний народився 10 грудня 1985 року. 13 травня 2017 року вступив на військову службу за контрактом. З перших днів разом із бригадою брав участь у бойових діях на Донбасі. Служив старшим солдатом, механіком-водієм взводу розвідки розвідувальної роти 1-ї окремої танкової бригади. Загинув 4 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у районі міста Мар'їнка Донецької області унаслідок смертельних поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій найманцями РФ.

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"Він був щирим, він був справжнім... Він прагнув до миру і для цього виборював перемогу... Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за свободу і честь українського народу... Олег загинув... Не стало одного з найкращих синів України... Йому було лише 33... І назавжди залишиться", - згадують його побратими.

Нагадаємо, 4 жовтня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

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