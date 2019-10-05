ЦВК скасувала реєстрацію чотирьох кандидатів у нардепи, які увійшли до складу Комісії

Відповідні постанови ЦВК прийняла на засіданні в суботу, 5 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, такі рішення прийнято у зв'язку з надходженням 4 жовтня 2019 року заяв від кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Олександри Кармази (було внесено до списку партії "Слуга народу" під номером 162), Юрія Мірошниченка (№41 від "Опозиційної платформи - За життя"), Андрія Гевка і Павла Любченка (№23 і №120 у списку партії "Голос"), які стосувалися відмови у балотуванні та скасуванні їхньої реєстрації як кандидатів.

Їх було вилучено із зазначених виборчих списків.

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Нагадуємо, Верховна Рада 4 жовтня призначила 17 нових членів ЦВК. Серед них 12 представників фракції "Слуга народу", 2 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Європейської солідарності" і "Голосу".