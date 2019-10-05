Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico

Про це повідомили Politico джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Серед іншого Перрі наполягав на тому, щоб українська державна газова компанія "Нафтогаз" розширила свою раду, включивши в неї американців", - йдеться в статті.

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За інформацією одного з джерел, знайомого з відносинами адміністрації з компанією, серед тих, кого розглядали на цю роль, були два менеджери з енергетичного сектора з рідного для Перрі штату Техас.

Представник Міністерства енергетики США Шейлін Хайнс заявила, що Перрі порадив розширити склад ради. Вона не змогла відразу прокоментувати, чи запропонував Перрі імена для заповнення нових місць.

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