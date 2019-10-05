Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Він оскаржував висновок її розвідслужб про те, що влада Росії організувала спробу отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля на британській території", - йдеться в повідомленні Washington Post.

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Також видання наводить дані про розмови Трампа з іноземними лідерами з посиланням на анонімні джерела, пояснюючи, що йдеться про чинних і колишніх співробітників Білого дому.

"Трамп був абсолютно переконаний у тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів", - повідомило джерело .

"Добрі 10 хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність (причетності влади РФ. - Ред.), а також на відповіді Трампа, який заявляв, що він у цьому не впевнений", - додав співрозмовник .

Крім того, під час розмови Трамп "вичитував" Мей через недостатність внеску її країни до НАТО.

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Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомилв, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

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У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.