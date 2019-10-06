Найманці РФ 27 разів обстріляли позиції сил ООС на Донбасі: одного воїна поранено, одного травмовано, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу сил ООС на сторінці в фейсбуці.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте", - зазначили в штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 6 обстрілів, ще 18 - в районі угруповання "ПІВНІЧ".

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"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, а ще один - бойової травми", - поінформували в штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли, ще один - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.