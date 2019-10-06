Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову

Як передає Цензор.НЕТ, про це звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов написав у своєму фейсбуці.

У разі, якщо це станеться, колишній політв'язень обіцяє особисто протестувати під Офісом президента на Банковій.

"Все навперебій коментують підписання "формули Штайнмаєра". У Раді Європи мене теж просили висловити свою думку з цього приводу, тому можу тут лише її повторити. Переговори краще за війну. Нічого страшного поки не відбулося. Ніхто інтересів України ще не здав. Якщо це станеться, то я сам потягну покришки під Банкову", - написав український режисер.

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При цьому Олег Сенцов допускає, що Путін разом з європейцями будуть намагатися примусити Зеленського до миру на їх умовах, але закликає поки що не робити різких кроків і відстежити розвиток ситуації.

"Подивимося, що буде далі", - написав він.



Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".