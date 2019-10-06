Депутат "Слуги народу" Кузьміних: "Тільки перемога без капітуляції! ПТН ПНХ у Гаагу за всі вбивства!"

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардеп написав на сторінці в фейсбуці.

"Колишній радник, який відповідав у колишнього президента за армію агресивних ботів та ділив патріотичних українців на якісь відсотки, знову продовжує розхитувати ситуацію та скуповувати масовку.

Конституція України ст.39 надає право на мирні зібрання і щоб люди звісно могли відстоювати свої погляди, але тут потрібно розуміти деяких невдах-маніпуляторів, які цілі вони переслідують. Не піддавайтесь на маніпуляції. Поки не до Майданів, бо країна як тоненьке скло зараз.

Велика кількість є справді занепокоєних людей з нормальними питаннями, які перебувають у стані очікування від президента Зеленського, котрий вже багато разів пояснював про останню мінську зустріч та що нема там в домовленостях ніякої капітуляції і зради, але хтось не хоче дуже, щоб відбулись перемовини у нормандському форматі.

Долю Донбасу буде вирішувати Верховна рада, і всякі спец.статуси ОРДЛО та амністії вбивць-сепарів разом з місцевими виборами і тп не отримають жодної підтримки депутатського корпусу з проукраїнських сил. Зараз потрібно щоб відбулась зустріч на вищому рівні у нормандському форматі, бажано + американці, і дуже прикуто наглядати за домовленостями і наступними діями.

Ніколи не натисну "за", щоб пробачити тим, хто вбивав та знущався над нашими Захисниками! Відступати не можна, ми на своїй землі! Вірю президенту! Тількі перемога без капітуляції! ПТН ПНХ в Гаагу за всі вбивства! Слава нації і Україні!

PS: Закон про особливий статус Донбасу діє з подачі пАпередніків і почитайте уважно, що було підписано 5 вересня 2014 року в Мінську.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".