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06.10.19 10:13

Унаслідок нещасного випадку загинув ексбоєць батальйону "Кривбас" Олександр Талебей

В результаті нещасного випадку на виробництві загинув ексбоєць батальйону "Кривбас" Олександр Талебей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив Микола Колесник, куратор батальйону "Кривбас" і депутат Криворізької міськради.

"Поховали Сашу Талебея, боєць Кривбасу, загинув на виробництві в Маріуполі, впав підіймач. Хлопці, побратими, провели в останній путь. В нього важко хворіла донька, працював не покладаючи рук. Пройшов бойовий шлях батальйону, котли, а загинув у мирному житті ...
Втрати після війни, хвороби, нещасні випадки, непоодинокі, на жаль. Родина може завжди розраховувати на підтримку бойових товаришів.
Вічна пам`ять!" - йдеться в повідомленні.

Унаслідок нещасного випадку загинув ексбоєць батальйону Кривбас Олександр Талебей 01

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