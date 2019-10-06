Унаслідок нещасного випадку загинув ексбоєць батальйону "Кривбас" Олександр Талебей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив Микола Колесник, куратор батальйону "Кривбас" і депутат Криворізької міськради.

"Поховали Сашу Талебея, боєць Кривбасу, загинув на виробництві в Маріуполі, впав підіймач. Хлопці, побратими, провели в останній путь. В нього важко хворіла донька, працював не покладаючи рук. Пройшов бойовий шлях батальйону, котли, а загинув у мирному житті ...

Втрати після війни, хвороби, нещасні випадки, непоодинокі, на жаль. Родина може завжди розраховувати на підтримку бойових товаришів.

Вічна пам`ять!" - йдеться в повідомленні.