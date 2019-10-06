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06.10.19 10:46

Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: "Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє"

Президент України Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітали українських вчителів із професійним святом.

Як передає Цензор.НЕТ, їх привітання розміщено на офіційних сторінках в фейсбуці.

"Щодня ви даруєте своїм учням найцінніший скарб – знання! Щодня сієте у свідомості вихованців зернята людяності, ввічливості, доброти та мудрості. Плоди цієї кропіткої роботи не з’являться швидко, для цього потрібні роки. Тож кожного дня ви наполегливо та самовіддано, не заради нагород чи слави робите свою складну справу", - йдеться в привітанні президента України.

Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє 01

Також українських вчителів привітав голова Верховної Ради Разумков.

"Щиро вітаю із професійним святом! Бажаю здоров`я, терпіння, витримки, гідної оцінки ваших старань, адже ви саме ті, хто закладає фундамент нашого майбутнього та майбутнього України!" - йдеться в привітанні спікера.

Він висловив подяку вчителям за нескінченно великий внесок в розвиток української держави. "Саме від вас  значною мірою залежать наші успіхи, перемоги та майбутнє. Ваша робота дуже непроста - виховання та навчання майбутнього нашої країни, наших дітей", - резюмував Разумков.

Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє 02

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