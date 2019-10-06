Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, вогонь по демонстрантах вели поліцейські снайпери. Кореспондент агентства розповів, що бачив, як одного з демонстрантів поранили в голову. Лікарі в лікарні підтвердили його загибель, пише УП із посиланням на Reuters.

Про факти кровопролиття повідомляється з різних міст країни. Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації "Ісламська держава".

























Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді у п’ятницю закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестувальників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи. ВIДЕО

Як пише "Інтерфакс-Україна", в МЗС громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до Республіки Ірак в зв'язку зі складною ситуацією з безпекою.

"У зв'язку з масовим антиурядовими протестами в столиці Республіки Ірак - м.Багдад й істотним погіршенням ситуації в країні, а також нездатністю іракських правоохоронних органів забезпечити належний захист на території Іраку іноземних громадян, Міністерство закордонних справ України вкотре рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без гострої необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, покинути її територію", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС рекомендують за відсутності можливості безпечно виїхати з країни, не залишати місць проживання і відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

"У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю або здоров'ю під час перебування на території Іраку, рекомендуємо громадянам України звертатися в посольство України в Іраку", - підкреслили в консульській службі.