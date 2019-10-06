Трамп телефонував Зеленському на прохання міністра енергетики Перрі: "Я навіть не хотів дзвонити"

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому сказав республіканцям в палаті представників США, пише Укрінформ із посиланням на Axios.

Телефонна розмова Трампа з однопартійцями відбулася 4 жовтня.

"Мало хто знає це, але я навіть не хотів дзвонити (Зеленському. - Ред.). Єдина причина, чому я подзвонив, тому що Рік попросив мене. Щось про завод зі зрідження газу", - сказав Трамп.

Журналісти припустили, що такою відмовкою американський лідер спробував зняти з себе відповідальність за скандал.

Також читайте: Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ США, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування відносно Хантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи можна оголосити імпічмент Трампу.