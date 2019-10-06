Порошенко - Бойку: Не варто нав'язувати українцям і світу думки про вину самої України в російській агресії проти нас

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я стверджую і стверджував, що "формули Штайнмаєра" в Мінських угодах немає, ви сказали, що вона там є. Подивіться в інтернеті і переконайтеся самі, що це не так", - заявив Порошенко.

Він звернувся до Юрія Бойка: "Скажіть будь ласка, ви правда вважаєте, що за останні п'ять років вина за те, що немає миру, лежить на українській стороні, а не на Путіну? Ви правда вважаєте, що Росія не здійснювала агресію проти нас і вона не є головною причиною смерті 13 тисяч українців? Або все-таки ви вважаєте, що це відсутність політичної волі в українському парламенті? У такому разі кажіть тезу, що ви вважаєте, що в Україні громадянська війна".

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Зі свого боку, Бойко сказав: "Я вам, Петре Олексійовичу, скажу відверто: людям, які живуть в Золотому, Красногорівці, Мар'їнці, абсолютно байдуже, де є "формула Штайнмаєра". І взагалі вона існує".

Він зазначив, що коли Порошенко йшов на вибори, обіцяв людям за два тижні припинити війну.

Депутат також висловив думку, що головною причиною того, що сталося, була відсутність ініціативи в переговорах саме з українського боку.

"Це було нам потрібно - Україні, припинити війну. Тому що це ми втратили території, ми втрачали людей щодня. Ініціатива повинна була йти від нас", - сказав він.

"І нормандський формат, який збирався два або три рази з вашою участю ... повинна бути відпрацьована дорожня карта гарантій і тоді, я міг би сказати - так ви зробили все, що могли. Але я цього не бачив", - сказав Бойко.

Він додав: "Я можу сказати відверто - ініціативи з вашого боку не було продовжити політичний шлях розвитку Мінських угод. Це теж правда".

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На це Петро Порошенко резюмував: "Тобто не Путін (винен у війні проти України. - Ред.), а українська влада".